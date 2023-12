Olympia Salle du Lignon Vernier, 2 février 2024 19:00, Vernier.

Olympia Vendredi 2 février 2024, 20h00 Salle du Lignon Plein : 30.–

Réduit : 20.–

Spécial : 17.–

Enfant : 10.–

Théâtre • Musique • Poésie

Durée : 1h15

Avec Olympia, l’auteure-interprète grave son nom en grandes lettres noires sur la marquise de nos imaginaires.

Rébecca Balestra cherche à magnifier le quotidien, à le sublimer, à y trouver du drôle, du tragique et du beau. Elle le met sur le devant de la scène. Accompagnée par un pianiste au Steinway, l’autrice et performeuse a l’air d’une prêtresse vêtue de strass, de fleurs et de spleen.

Elle nous livre onze textes poétiques et musicaux qui nous parleront entres autres choses de mites dans la farine, de perches à Rolle et des travaux sur la route Suisse.

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Magali-Dougados