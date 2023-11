Hush – La machine à rêches d’Henry Salle du Lignon Vernier, 27 janvier 2024, Vernier.

Hush – La machine à rêches d’Henry 27 et 28 janvier 2024 Salle du Lignon Plein : 20.–

Réduit : 15.–

Spécial : 12.–

Enfant : 10.–

Musique, théâtre, ombres et marionnettes • Rendez-vous baroques

Durée : 50 minutes

Hush, hush, chut, chut ! Tendez l’oreille et ouvrez grand les yeux pour découvrir l’extraordinaire machine à rêves d’Henry. Henry qui ? Henry Purcell, le grand compositeur anglais qui vivait au XVIIe siècle à la cour des reines et rois d’Angleterre.

La machine à rêves d’Henry, c’est un théâtre miniature à partir duquel vont se déployer des mondes fantastiques à explorer en images et en musique, guidés par une soprano, un luthiste et une accordéoniste. Un bateau dans la tempête, des créatures fabuleuses, des jardins luxuriants, des vitraux colorés et des robes à paniers…

À travers des extraits de The Fairy Queen ou encore King Arthur en passant par The Funeral of Queen Musique, théâtre, ombres et marionnettes • Rendez-vous baroques Mary, laissez-vous entraîner, petits et grands, dans le baroque enchanté des rêves d’Henry.

Élu meilleur opéra jeune public aux Young Audience Music Awards 2021. En collaboration avec le Grand Théâtre de Genève.

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Billetterie Grand Théâtre de Genève

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Info:

Service de la culture et de la communication

Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève http://www.vernier.ch/billetterie [{« type »: « phone », « value »: « 022 306 07 80 »}, {« type »: « email », « value »: « scc@vernier.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vernier.ch/billetterie »}] [{« link »: « https://www.vernier.ch/vie-pratique/demarches/billetterie-vernier-culture »}, {« link »: « https://billetterie.gtg.ch/ »}, {« link »: « mailto:scc@vernier.ch »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T16:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:50:00+01:00

2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:50:00+01:00

DR