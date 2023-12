Le complexe de l’autruche Salle du Lignon Vernier, 16 décembre 2023 17:00, Vernier.

Le complexe de l’autruche Samedi 16 décembre, 18h00 Salle du Lignon Plein : 20.–

Réduit : 15.–

Spécial : 12.–

Enfant : 10.–

Cirque • Partie de jambes en l’air

Durée : 1h10

Neuf femmes et hommes, dont l’activité principale consiste à faire ce que tout le monde fait, mais en se tenant sur les mains, la tête vers le bas, détournent jusqu’à l’absurde l’expression « faire l’autruche ».

417 équilibres en 7 minutes, 7 minutes sans équilibre, 1 équilibre qui dure 7 minutes, la pulpe de 180 doigts au sol menant à une 1 invasion de délicatesse, de lignes de force, de présences absurdes et de plaisir du geste ! De l’obsession de l’inversion du corps dans l’espace émerge la beauté et la rigueur de la discipline.

On retrouve dans Le Complexe de l’Autruche des jeux de mains, des ritournelles, de l’entraînement, une créature à douze membres, des paroles de variété et bien sûr, des autruches, un troupeau même !

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève

©Benoit-Matrenchar