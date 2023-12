6 pieds sur terre Salle du Lignon Vernier, 10 décembre 2023 17:00, Vernier.

6 pieds sur terre Dimanche 10 décembre, 18h00 Salle du Lignon Plein : 20.–

Réduit : 15.–

Spécial : 12.–

Enfant : 10.–

Cirque, briques et coquilles d’œuf

Durée : 1h10

Un chariot couine. Eux, ils poussent, insouciants.

Ensemble, ils s’inventent des terrains de jeu faits de « briques » et de broc. Ils montent des tours (bancales), des ponts (fragiles), des monuments (tordus).

Tout se casse la gueule, évidement. Les corps valdinguent, les massues volent, le monocycle zigzague, les torgnoles se perdent et les œufs craquent.

Six paires de Pieds complices foulent cette Terre dans un désordre ludique et joyeux. Car après tout, pour se taquiner beaucup, ne faut-il pas s’aimer un peu ?

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

