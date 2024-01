Bruno et Maria & Quatr’Quart Salle du Lerchenberg | Mulhouse Mulhouse, samedi 10 février 2024.

Bruno et Maria & Quatr’Quart Lerchenbal – Bal folk Samedi 10 février, 20h00 Salle du Lerchenberg | Mulhouse 10,00 €

Totalement rénové pour vous accueillir dans les meilleures conditions après d’importants travaux, le Lerchenberg retrouve ses manifestations culturelles et artistiques et vous propose de profiter de son grand Bal Folk Lerchenbal, avec :

, à l’accordéon et à la clarinette, un duo rafraîchissant qui propose des danses folks traditionnelles imaginatives et créatives. Leur musique se décrit comme puissante, sentimentale, espiègle, une musique pour le coeur, pour les pieds, et pour se sentir bien. Quatr’Quart. Traité et re-traité sans ménagement, son folk déménage. D’Irlande, de Bretagne, de Suède, de Flandre, d’Auvergne ou d’Alsace, il résonne par sympathie comme les cordes de ses instruments bigarrés. Dans ces « roots » à lacets, les airs sont mâtinés de métissages jazz, rock ou latino.

Venez danser et virevolter lors de ce nouveau bal folk le temps d’une soirée aux sons des cornemuses, violons, guitares, accordéons, vielle à roue et d’autres instruments.

Vous aurez bien entendu la possibilité de boire un verre pour vous détendre entre quelques pas de danse à la buvette ou de déguter un dessert maison.

Nous vous attendons avec impatience pour danser ensemble !

Salle du Lerchenberg | Mulhouse 11 Rue du Cercle, 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Dornach Haut-Rhin Grand Est