JEU COLLECTIF : FRESQUE DU CLIMAT Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Catégories d’Évènement: Mareuil-sur-Lay-Dissais

Vendée

JEU COLLECTIF : FRESQUE DU CLIMAT Salle du Lay, 15 avril 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais . JEU COLLECTIF : FRESQUE DU CLIMAT 9 Rue du Lay Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée Salle du Lay 9 Rue du Lay

2023-04-15 – 2023-04-15

Salle du Lay 9 Rue du Lay

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Vendée . Réchauffement climatique, effet de serre, puits de carbone, fonte des glaciers… comment s’y retrouver de façon ludique ? S’appuyant sur des bases scientifiques avérées, la Fresque du Climat est un jeu collaboratif qui permet de mieux comprendre ses causes et conséquences. Plus de 800 000 personnes y ont déjà participé. Apprendre, comprendre, échanger… Le changement climatique n’aura plus de secrets pour vous ! Parking sur place Accès PMR possible Salle du Lay 9 Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Mareuil-sur-Lay-Dissais, Vendée Autres Lieu Mareuil-sur-Lay-Dissais Adresse Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée Salle du Lay 9 Rue du Lay Ville Mareuil-sur-Lay-Dissais Departement Vendée Tarif Lieu Ville Salle du Lay 9 Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais

Mareuil-sur-Lay-Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mareuil-sur-lay-dissais /

JEU COLLECTIF : FRESQUE DU CLIMAT Salle du Lay 2023-04-15 was last modified: by JEU COLLECTIF : FRESQUE DU CLIMAT Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 15 avril 2023 9 Rue du Lay Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée Salle du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée