Conférence d’été – Les forêts de Gabas Salle du Larré Arudy, 18 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

À protéger selon certains, sources de bois et de revenus pour d’autres, les forêts de Gabas sont présentes depuis 10 000 ans. Jean Touyarou en retracera l’histoire, du néolithique jusqu’aux dernières exploitations pour la mâture au XVIIIe siècle, les derniers câbles de Lombardi, les derniers charbonniers, les dernières chasses à l’ours. Elles partagent aujourd’hui harmonieusement l’espace montagnard de la haute vallée d’Ossau avec un pastoralisme séculaire encore bien présent. Sauvages et mystérieuses, elles sont l’exemple de la forêt pyrénéenne avec ses sapins, hêtres et ifs plusieurs fois centenaires et sa faune prestigieuse.

Conférence de Jean Touyarou, ingénieur forestier, coorganisée par les Amis de la Chapelle de Gabas et les Amis du Musée d’Ossau..

2023-08-18

Salle du Larré

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A source of protection for some, a source of timber and income for others, the forests of Gabas have existed for 10,000 years. Jean Touyarou will retrace their history, from the Neolithic to the last logging operations for mast in the 18th century, the last Lombardi cables, the last charcoal burners and the last bear hunts. Today, they harmoniously share the mountain space of the upper Ossau valley with a centuries-old pastoralism that is still very much alive. Wild and mysterious, they are an example of the Pyrenean forest, with its fir, beech and yew trees several hundred years old and its prestigious fauna.

Lecture by Jean Touyarou, forestry engineer, co-organized by the Friends of the Chapelle de Gabas and the Friends of the Musée d?Ossau.

Protegidos por unos, fuente de madera y de ingresos para otros, los bosques de Gabás existen desde hace 10.000 años. Jean Touyarou trazará su historia, desde el Neolítico hasta las últimas talas para leña en el siglo XVIII, los últimos cables lombardos, los últimos carboneros y las últimas cacerías de osos. Hoy en día, comparten armoniosamente el paisaje montañoso del alto valle de Ossau con una tradición pastoral centenaria que sigue muy viva. Salvajes y misteriosos, son un ejemplo del bosque pirenaico, con sus abetos, hayas y tejos centenarios y su prestigiosa fauna.

Conferencia de Jean Touyarou, ingeniero forestal, coorganizada por los Amigos de la Chapelle de Gabas y los Amigos del Museo de Ossau.

Die Wälder von Gabas sind seit 10.000 Jahren vorhanden und müssen nach Meinung einiger geschützt werden, während andere sie als Quelle für Holz und Einkommen betrachten. Jean Touyarou wird die Geschichte der Wälder von der Jungsteinzeit bis zur letzten Nutzung für Masten im 18. Jahrhundert, den letzten Lombardi-Kabeln, den letzten Köhlern und der letzten Bärenjagd nachzeichnen. Heute teilen sie sich harmonisch die Bergwelt des oberen Ossautals mit einer jahrhundertealten, noch immer präsenten Weidewirtschaft. Die wilden und geheimnisvollen Wälder sind ein Beispiel für den Pyrenäenwald mit seinen jahrhundertealten Tannen, Buchen und Eiben und seiner artenreichen Fauna.

Vortrag von Jean Touyarou, Forstingenieur, mitorganisiert von den Amis de la Chapelle de Gabas und den Amis du Musée d’Ossau.

