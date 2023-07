Concert Jazz Salle du lac Lourenties, 12 août 2023, Lourenties.

Lourenties,Pyrénées-Atlantiques

Hest en Gabas vous invite pour un concert du groupe Bergin’4 Tet, qui à l’occasion de cette soirée reprendra le répertoire de Boris VIAN. Le jazz sera au rendez-vous avec un point restauration disponible lors de la soirée..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Salle du lac

Lourenties 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Hest en Gabas invites you to a concert by the group Bergin’4 Tet, who will be covering the repertoire of Boris VIAN. Jazz will be the order of the day, and there will be food and drink available throughout the evening.

Hest en Gabas le invita a un concierto del grupo Bergin’4 Tet, que interpretará el repertorio de Boris VIAN. El jazz estará a la orden del día, y habrá comida y bebida disponibles durante toda la velada.

Hest en Gabas lädt Sie zu einem Konzert der Gruppe Bergin’4 Tet ein, die anlässlich dieses Abends das Repertoire von Boris VIAN wiedergibt. Es wird Jazz geboten, und während des Abends steht ein Imbissstand zur Verfügung.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN