Construire et rénover aujourd’hui, pour demain Salle du Lac – Castanet-Tolosan, 13 mai 2023, Castanet-Tolosan. Construire et rénover aujourd’hui, pour demain Samedi 13 mai, 09h30 Salle du Lac – Castanet-Tolosan entrée libre Vous souhaitez rénover ou construire un habitat neuf, vous êtes en quête d’un projet de maison vertueux ? Le Sicoval, dans le cadre de son projet Ecobatival, vous donne rendez-vous le samedi 13 mai pour participer à un évènement axé sur l’écoconstruction, les matériaux biosourcés et les énergies renouvelables, salle du Lac à Castanet-Tolosan. L’occasion pour vous d’en apprendre davantage sur ces procédés et leur technique de mise en œuvre. Lors de cette journée, vous découvrirez les matériaux locaux et durables que vous pouvez utiliser concrètement dans votre rénovation et/ou construction (la paille, le chanvre, le bois, la terre crue), mais aussi les systèmes de chauffage efficaces et économes (équipements solaire thermique, géothermie, biomasse). Le programme: De 9h30 à 17h , l’ exposition « Architectures contemporaines en terre crue et fibres végétales », en partenariat avec Terra Fibra, vous présente des réalisations de constructions neuves et de rénovations. Les projets présentés illustrent les multiples possibilités d’utilisation de ces matériaux qui se veulent à la fois durables, locales et souvent frugales.

Les maquettes et échantillons de matériaux bio et géo sourcés, réalisés par les jeunes de l'ASLH de Castanet, dans le cadre d'ateliers pédagogiques menés en collaboration avec les associations Parenthèse et ARESO, seront exposés et auront toute leur place dans ce lieu. Une manifestation est coorganisée par le Sicoval, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes et l'Agence Locale de l'Energie Soleval.

