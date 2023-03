Assemblée Générale de l’Association Arbres et Paysages d’Autan Salle du Lac, Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Assemblée Générale de l’Association Arbres et Paysages d’Autan Salle du Lac, Castanet-Tolosan, 31 mars 2023, Castanet-Tolosan. Assemblée Générale de l’Association Arbres et Paysages d’Autan Vendredi 31 mars, 16h00 Salle du Lac, Castanet-Tolosan Entrée libre et gratuite Arbres et Paysages d’Autan a pour objectif de promouvoir le rôle de l’arbre de pays pour la sauvegarde et la restauration des paysages de Haute-Garonne. Celui-ci se concrétise par la plantation de haies champêtres, la mise en valeur d’arbres remarquables… et bien d’autres actions.

Venez découvrir à partir de 16h00 les activités de l’association grâce aux stands, expositions et animations qui seront proposés sur place. Salle du Lac, Castanet-Tolosan Salle du Lac, Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0534664213 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

