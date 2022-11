En forme à tout âge ! Salle du Lac – Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

En forme à tout âge ! Jeudi 24 novembre, 14h00 Salle du Lac – Castanet-Tolosan

Comment devenir acteur de sa santé et être autonome le plus longtemps possible ? Le Sicoval vous donne rendez-vous pour une après-midi dédiée aux 60 ans et plus ! handicap moteur mi Salle du Lac – Castanet-Tolosan Boulevard des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Au programme : Conférence du Docteur Catherine Takeda , médecin au Gérontopole Comment devenir acteur de sa santé avec le programme ICOPE* ? Permettre au plus grand nombre de rester en bonne santé et d’être autonome le plus longtemps possible : tel est l’enjeu de santé publique auquel le médecin du Gérontopôle se propose de répondre. Cette rencontre abordera différents points : la mobilité, la vitalité ou encore la prévention des chutes et le soutien des aidants * lié aux préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé, le programme souligne l’importance du développement et du maintien des capacités mentales et physiques pour le bien-être à tout âge

