Festival de jeux Halloween Samedi 28 octobre, 15h00 Salle du Lac Entrée libre, pour les plus de 12 ans

La Voie du Thalos, association de jeux sur Castanet-Tolosan organise la 3ème édition du festival de jeux Halloween, le samedi 28 octobre à la salle du Lac.

Les animations ouvrent à 15h !

Espace jeux de société en libre service où vous pourrez trouver des jeux coopératifs, de stratégie, d’ambiance… et des bénévoles pour vous conseiller et vous apporter des explications.

Espace jeux de demain où vous pourrez tester des prototypes de jeux et discuter avec leur auteur.

Espace jeu de figurines sur inscription pour s’initier à cette activité.

Espace tournois, sur inscription, 3 tournois proposés sur la journée (Demeter, Rest in peace et Challengers!)

Espace jeux de rôle, sur inscription, où vous pourrez découvrir les univers de nos maîtres du jeu, incarner un personnage et participer à de folles aventures!

Espace escape game, sur inscription, où par groupe il faudra résoudre des énigmes dans un temps imparti.

Espace murder party, sur inscription, où par groupe il faudra démasquer le coupable qui se cache parmi vous.

et autres surprises!!

Les inscriptions pour les animations se feront directement sur place.

N’hésitez plus et venez passer un moment convivial, le temps d’un jeu ou jusqu’au bout de la nuit !

Pour cela, il y aura une buvette et de quoi manger en vente sur place :)

Salle du Lac Boulevard des Campanhols – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-28T15:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:59:00+02:00

