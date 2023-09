EURO FRONTBALL 2023 Salle du Lac Castanet-Tolosan, 29 septembre 2023, Castanet-Tolosan.

EURO FRONTBALL 2023 29 et 30 septembre Salle du Lac entrée libre

Vendredi 29 et samedi 30 septembre à la salle du Lac de Castanet-Tolosan.

Championnat d’Europe de Frontball et animations sur le parvis.

Venez découvrir gratuitement cette discipline récente et moderne de la pelote basque, encouragez l’équipe de France et participez aux animations et initiations au bord du lac.

Buvette et petite restauration possible sur place.

Salle du Lac Boulevard des Campanhols – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T14:00:00+02:00 – 2023-09-29T20:00:00+02:00

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T20:00:00+02:00

frontball pelote basque

FFPB