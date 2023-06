Réunion publique pour découvrir le futur lieu hybride Salle du Lac Castanet-Tolosan, 14 juin 2023, Castanet-Tolosan.

Réunion publique pour découvrir le futur lieu hybride Mercredi 14 juin, 19h00 Salle du Lac entrée libre

Le futur Lieu Hybride, équipement mêlant vies sociale et culturelle, intégrant une médiathèque et un centre social, ouvrira ses portes fin 2025. Le 14 juin 2023, à 19h à la salle du Lac, découvrez le concept du Lieu Hybride, échangez autour des contours du projet architectural retenu et des étapes de la concertation à venir avec les habitant·es.

Au programme :

Qu’est-ce que le Lieu Hybride et qu’y fera-t-on ? Présentation du concept, de l’ambition, des activités imaginées…

A quoi ressemblera le Lieu Hybride ? Présentation du projet architectural retenu, en présence des cabinets d’architectes Kombo et Ici Architectes

Quelle place pour les habitant·es dans la création du Lieu Hybride ? Présentation des nombreux points à discuter et partager avec les Castanéen·nes avec Le bruit de la conversation, en charge de la concertation avec les citoyen·nes

… et un temps d’échange convivial autour d’un apéritif offert !

Informations complètes

Salle du Lac Boulevard des Campanhols – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.castanet-tolosan.fr/actualites-109/futur-lieu-hybride-presentation-et-echanges-le-14-juin-2830.html?cHash=e783cabc7d369575947d45293c9ef654#gallery-id-371653 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T19:00:00+02:00 – 2023-06-14T22:00:00+02:00

2023-06-14T19:00:00+02:00 – 2023-06-14T22:00:00+02:00