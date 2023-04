Collecte de sang à Castanet-Tolosan Salle du Lac Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Collecte de sang à Castanet-Tolosan Salle du Lac, 17 mai 2023, Castanet-Tolosan. Collecte de sang à Castanet-Tolosan Mercredi 17 mai, 09h30, 14h30 Salle du Lac Les beaux jours sont arrivés et le constat est là : la période du mois de mai s’annonce particulièrement sensible pour nos collectes, car rythmée par de nombreux jours fériés.

Or, chaque jour férié est pour nous un jour sans collecte.

Chaque jour, en Occitanie, 1000 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades.

