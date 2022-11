Collecte de sang Castanet-Tolosan Salle du Lac Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Collecte de sang Castanet-Tolosan Salle du Lac, 22 décembre 2022, Castanet-Tolosan. Collecte de sang Castanet-Tolosan Jeudi 22 décembre, 09h30, 14h30 Salle du Lac

Privilégiez la prise de RDV

Une collecte de sang est organisée en fin d’année. Profitons de la période des fêtes pour être solidaire et généreux. Salle du Lac Boulevard des Campanhols – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Décembre est un mois de fête : entre les vacances, les repas, les moments en famille, et la générosité. Alors, cette année pourquoi ne pas aller donner son sang entre deux films de Noël ? 1 000 dons sont nécessaires chaque jour, et ce, même pendant les fêtes, pour répondre aux besoins des malades. Alors, nous vous invitons à vous mobiliser et à sauter le pas ! Cette année, faites le plus beau des cadeaux : faites un don de sang. Un don sauve 3 vies ! Prenez RDV !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-22T09:30:00+01:00

2022-12-22T19:00:00+01:00 EFS

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Salle du Lac Adresse Boulevard des Campanhols - 31320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan Age minimum 18 Age maximum 70 lieuville Salle du Lac Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

Salle du Lac Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Collecte de sang Castanet-Tolosan Salle du Lac 2022-12-22 was last modified: by Collecte de sang Castanet-Tolosan Salle du Lac Salle du Lac 22 décembre 2022 CASTANET-TOLOSAN Salle du Lac Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne