Spectacle et Bal Occitan Samedi 26 novembre, 18h30 Salle du Lac

Entrée 8 euros, gratuit -12 ans

Spectacle de chants et danses traditionnels suivi d’un bal Occitan Salle du Lac Boulevard des Campanhols – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://festadoc.fr »}] Rejoignez nous le 26 novembre à la Salle du Lac de Castanet-Tolosan pour un spectacle suivi d’un bal traditionnel Occitan. 19h00 Spectacle de chants et danses traditionnels de Pímparèla Quartet

20h30 Bal Occitan avec BTP Trio et Xavier Vidal Alors bougez vos pieds et venez danser ! Restauration sur place

Plus d’infos sur https://festadoc.fr

