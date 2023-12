Collecte de sang à Castanet-Tolosan Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, 29 décembre 2023 08:30, Castanet-Tolosan.

Collecte de sang à Castanet-Tolosan Vendredi 29 décembre, 09h30, 14h30 Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Privilégiez la prise de rendez-vous

Et si le mois de décembre rimait avec solidarité et générosité ? Entre les vacances, les repas de fin d’année et les moments en famille, prenez le temps et faites un cadeau qui sauve des vies !

La période des fêtes est traditionnellement marquée par une tension dans les stocks de produits sanguins. Alors, rappelons, qu’en région Occitanie 1 000 dons sont nécessaires, chaque jour, pour répondre aux besoins des patients.

1 don sauve 3 vies !

Alors prêt à faire le plus beau des cadeaux ?

2023-12-29T09:30:00+01:00 – 2023-12-29T13:30:00+01:00

2023-12-29T14:30:00+01:00 – 2023-12-29T19:00:00+01:00

