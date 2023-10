Vide grenier de PE À FONT Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Vide grenier de PE À FONT Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, 12 novembre 2023, Castanet-Tolosan. Vide grenier de PE À FONT Dimanche 12 novembre, 02h30, 09h00 Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Sur inscription pour les exposants, entrée libre pour les visiteurs L’association des parents d’élèves de l’école des Fontanelles organise son vide grenier.

Il se tiendra de 9h à 17h, buvette sur place.

Tarif emplacement: 2.50m avec 1 table (1.80m)+2 chaises/10€

Nous conctacter pour toute demande de renseignements

Videgrenier.fontanelles@gmail.com

Ou 0650741555 Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « Videgrenier.fontanelles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650741555 »}] [{« link »: « mailto:Videgrenier.fontanelles@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T02:30:00+01:00 – 2023-11-12T07:00:00+01:00

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00 Vide grenier Écoles des fontanelles Détails Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Adresse Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan latitude longitude 43.515617;1.512271

Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/