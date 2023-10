Initiation aux danses occitanes et Bal traditionnel Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Initiation aux danses occitanes et Bal traditionnel Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, 4 novembre 2023, Castanet-Tolosan. Initiation aux danses occitanes et Bal traditionnel Samedi 4 novembre, 19h00 Salle du Lac, Bd des Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan Prix : 8 € (gratuit -12 ans) L’association Fèsta d’Òc de Castanet-Tolosan a le plaisir de vous convier à son grand bal traditionnel d’automne le samedi 4 novembre à la Salle du Lac. Au programme des festivités :

19h00 : Initiation aux danses occitanes

20h30 : Bal Traditionnel avec Trad’Auz et Réménilhe Alors bougez vos pieds et venez danser !

Restauration sur place. Prix : 8 € (gratuit -12 ans) Lieu : Salle du Lac, BD des Campanhols, Castanet-Tolosan

2023-11-04T19:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:59:00+01:00

