Conférence « La guerre des graines » salle du labo, MJC Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Conférence « La guerre des graines » salle du labo, MJC, 8 décembre 2022, Castanet-Tolosan. Conférence « La guerre des graines » Jeudi 8 décembre, 20h00 salle du labo, MJC

Participation libre mais nécessaire

Conférence avec Sève de Cocagne salle du labo, MJC Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Conférence au Labo Organisée avec Sève de Cocagne Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais dans un avenir très proche, les agriculteurs n’auront peut-être plus le droit de ressemer leurs propres graines. En Europe, une loi tente de contrôler l’utilisation des semences agricoles. Derrière cette confiscation, 5 grands semenciers détiennent déjà la moitié du marché des graines. La résistance paysanne s’organise malicieusement dans les campagnes. De l’Inde à Bruxelles, en passant par la France et la Norvège, enquête sur la guerre des graines, qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et tous les habitants de la planète. Participation libre mais nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T20:00:00+01:00

2022-12-08T22:00:00+01:00

