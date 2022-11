Concert Ingrid Obled salle du labo, MJC, 24 novembre 2022, Castanet-Tolosan.

Sortie de résidence au Labo (MJC)

Solo Where it leads – nyckelharpa, contrebasse et loopers compositions et improvisations Ingrid Obled

Après avoir suivi une formation dans différents conservatoires en contrebasse et en composition électroacoustique, Ingrid Obled est lauréate du concours international de composition Musica Viva en 2006. Sa composition Si je regarde est jouée à l’Institut franco-portugais de Lisbonne et éditée sur le label Miso Records en 2007.

Dans des lieux conventionnels ou plus atypiques (en forêt, chez l’habitant…), elle expérimente le son et la musique sous diverses formes : pour l’art contemporain (Soundlence dans une installation collective au centre d’art de Belem en 2010, filaments pour l’AFIAC 2013 festival et + si affinité, Traversée entre deux mondes en 2016 Aux Bazis), pour Tülü du compositeur Pierre Redon (Tournée en Colombie en 2017, à Shanghai en 2019, en France en 2021), depuis 2020 pour le projet TIO – Toulouse Improvisers Orchestra à l’initiative du GMEA… En 2017, elle crée un solo nyckelharpa, contrebasse et looper, dont le 2ème album Where it leads sortira prochainement.

Une plongée bleue dans les profondeurs de l’Univers

Sentir le souffle des particules. Ouvrir la porte, plonger dans l’immensité de l’Univers; vous êtes en suspension dans l’architecture de l’espace où le temps se replie.

Dans ce 2ème volet, Ingrid Obled continue d’explorer cet instrument méconnu, le nyckelharpa. Au-delà du jeu traditionnel, elle exploite les richesses sonores de cette vièle à archet suédoise entremêlée de sa contrebasse à l’aide de divers outils tels des loopers, pédales de reverb… Détournés et/ou utilisés de manière plus conventionnelle, les sons des instruments fusionnent et s’entrelacent.

Dans cet univers, les constructions se dissolvent pour laisser place à un voyage vibrant qui se déploie dans les profondeurs de notre être, une plongée dans une expérience hors du temps.

