Concert Piano – Mathilde Anselme salle du labo, MJC Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Concert Piano – Mathilde Anselme Jeudi 3 novembre, 20h30 salle du labo, MJC

Participation Libre mais nécessaire

Concert de Piano au Labo de la MJC

Soirée organisée en partenariat avec l’association Pianoo Née en 2003 dans le Cantal, de parents non-musiciens, Mathilde Anselme découvre le piano à l’âge de 8 ans au Conservatoire d’Aurillac avec Claude Gosse de Gorre. En septembre 2017, elle intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, dans la classe de Philippe Blacher puis de Gérard Rial. Elle est actuellement en Cycle Préparatoire aux Écoles Supérieures au CRR de Toulouse. Participation Libre mais nécessaire

2022-11-03T20:30:00+01:00

2022-11-03T22:00:00+01:00

