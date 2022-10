Concert Gabriel Mallada salle du labo, MJC, 20 octobre 2022, Castanet-Tolosan.

Participation libre mais nécessaire

Une soirée sortie de résidence au Labo (MJC)

Concert / Sortie de Résidence – Gabriel Mallada

Gabriel nous présente aujourd’hui un concert avec des chansons de son dernier album, des nouvelles chansons et aussi quelques chansons des disques précédents.

« Solo Vivo », le premier disque en solo et en live de sa carrière rassemble des chansons choisies de son répertoire et nous offre surtout des compositions inédites, fruits de son travail des dernières années.

Après plusieurs disques aux productions riches en invités et en instrumentalisation, Gabriel a cette fois-ci ressenti le besoin d’exposer son travail de la façon la plus authentique et brute possible.

Gabriel et sa guitare. En solo et en live.

Ces deux éléments ont d’ailleurs donné le nom à cet opus : « Solo Vivo », qui en espagnol veut également dire « juste vivant ».25 ans se sont écoulés depuis ses débuts, des années pendant lesquelles toutes les nouveautés, découvertes et le contact avec d’autres cultures furent l’objet d’apprentissage.

C’est précisément le résultat de ces apprentissages que Gabriel nous livre dans « Solo Vivo » : concert enregistré lors de sa présentation à Montevideo (Uruguay) au cours de son premier « retour au pays » suite à son départ en France.

Un opus dans lequel les problématiques humaines les plus universelles ne cessent d’être présentes.

« Solo Vivo » reste en effet dans la lignée de son engagement et conserve l’essence de ses albums précédents, alliant maturité, nouvelles influences et volonté de continuer à créer, tout en contribuant à la chanson d’auteur engagée.

Auteur, compositeur, guitariste et interprète uruguayen basé en France depuis 2014,

Gabriel Mallada ne réduit pas l’horizon artistique à son pays d’origine et se définit plus facilement comme un chanteur latino-américain.

Entre chanson populaire et chanson urbaine, Gabriel se distingue tant par ses compositions que par le contenu de ses paroles.

Chanteur engagé sans conteste, il témoigne de la réalité sociale qu’il observe.

Engagé de par les causes qu’il défend et les valeurs qu’il véhicule, il touche des thèmes aussi variés que l’exil, la pauvreté, l’amour, l’injustice sociale ou l’enfance.

Amoureux de sa terre il s’attache également à dépeindre les paysages uruguayens… le tout délivré avec une grande sensibilité et une grande poésie.



