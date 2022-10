Conférence La Fabrique des Pandémies salle du labo, MJC Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Conférence au Labo (MJC) avec Sève de Cocagne salle du labo, MJC Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Conférence La Fabrique des Pandémies (avec Sève de Cocagne) Préserver la biodiversité c’est protéger notre santé Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies émergentes — jusqu’alors inconnues — a explosé ces quarante dernières années. La plupart d’entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises aux hommes par les animaux. Dans ce documentaire événement, la comédienne Juliette Binoche cherche à saisir les causes de cette « épidémie de pandémies ». Elle part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. Le nouveau film de Marie-Monique Robin, avec la complicité de Juliette Binoche et la contribution scientifique de Serge Morand (CNRS). Rendez-vous à 20h00 au Labo (MJC) – Participation Libre mais nécessaire

