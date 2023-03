Fête du printemps Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Catégories d’Évènement: Finistère

Lampaul-Plouarzel

Fête du printemps Salle du Kruguel, 1 avril 2023, Lampaul-Plouarzel . Fête du printemps Parking du Kruguel Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère Salle du Kruguel Parking du Kruguel

2023-04-01 – 2023-04-01

Salle du Kruguel Parking du Kruguel

Lampaul-Plouarzel

Finistère . Pour fêter l’arrivée du printemps, plusieurs animations seront proposées au Kruguel et sur le parking devant le Kruguel. Atelier de semis, expo photos, stands trocs de graines – trocs de plants, tir à la corde, jeux en bois, fresque printanière, chants, danses, stand jeux de société, buvette, crêpes, spectacle de clôture à 17h00. animations@lampaul-plouarzel.fr +33 2 98 84 01 13 http://www.lampaul-plouarzel.fr/ Salle du Kruguel Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Lampaul-Plouarzel Autres Lieu Lampaul-Plouarzel Adresse Lampaul-Plouarzel Finistère Salle du Kruguel Parking du Kruguel Ville Lampaul-Plouarzel Departement Finistère Tarif Lieu Ville Salle du Kruguel Parking du Kruguel Lampaul-Plouarzel

Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lampaul-plouarzel /

Fête du printemps Salle du Kruguel 2023-04-01 was last modified: by Fête du printemps Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel 1 avril 2023 finistère Parking du Kruguel Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel

Lampaul-Plouarzel Finistère