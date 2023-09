Restauration du jeu de paume Salle du Jeu de Paume Chinon, 16 septembre 2023, Chinon.

Restauration du jeu de paume 16 et 17 septembre Salle du Jeu de Paume Entrée libre

Ouverture du site, présentation du projet de restauration et du jeu de courte paume.

Salle du Jeu de Paume 10 rue du Jeu-de-Paume 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.facebook.com/jeudepaumeChinon/ La salle du jeu de paume de Chinon est un élément majeur du patrimoine architectural et sportif de la fin du XVIe siècle. Malgré de nombreuses réutilisations ultérieures, elle conserve ses murs et sa charpente d’origine.

Elle est en cours de réhabilitation pour accueillir à nouveau ce sport de raquette lors de compétitions locales, nationales et internationales.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© jeu de paume Chinon