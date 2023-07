FULL SYSTEM FEST Salle du Jary L’Hermenault, 14 août 2023, L'Hermenault.

L’Hermenault,Vendée

A l’origine c’est Nico et Anael des amis qui se retrouve autour d’une soirée dans l’été. On commence avec une soirée Dub, que sera la suite ?.

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . .

Salle du Jary

L’Hermenault 85570 Vendée Pays de la Loire



Originally, Nico and Anael were friends who got together for an evening in the summer. We start with a Dub night, but what’s next?

Originalmente, eran Nico y Anael, dos amigos que se reunían una noche en verano. Empezamos con una noche Dub, ¿qué sigue?

Ursprünglich sind Nico und Anael Freunde, die sich im Sommer für einen Abend treffen. Wir beginnen mit einem Dub-Abend, wie geht es weiter?

