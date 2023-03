MATCH ! Salle du Jardin Public Leignes-sur-Fontaine Catégories d’Évènement: Leignes-sur-Fontaine

MATCH ! Salle du Jardin Public, 23 mars 2023, Leignes-sur-Fontaine. MATCH ! Jeudi 23 mars, 20h00 Salle du Jardin Public Tarif 5 € ou 3 € pour les adhérents MJC VAM. Durée du spectacle 1h15. A 10 ans, Marilyne imagine qu’elle rencontrera un homme au bal de son petit village, vivra avec toute sa vie, comme ses parents.

A 30 ans, elle est célibataire, ses copines s’installent en couple. Elle s’inscrit sur Meetic.

A 35 ans, elle est célibataire, ses copines ont des enfants, elle s’inscrit sur Adopte un mec.

A 40 ans, elle est célibataire, 1er confinement, 2ème confinement, elle s'inscrit sur Tinder…

