Concertation sur l’avenir de la place Sébastopol et de la rue d’Inkermann Salle du Gymnase Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Concertation sur l’avenir de la place Sébastopol et de la rue d’Inkermann Salle du Gymnase Lille, 12 décembre 2023, Lille. Concertation sur l’avenir de la place Sébastopol et de la rue d’Inkermann Mardi 12 décembre, 18h00 Salle du Gymnase Entrée libre En présence des élus municipaux et des services techniques de la Ville, nous vous demanderons votre avis sur les usages actuels et futurs concernant la place Sébastopol et la rue d’Inkermann. Vos travaux seront ensuite communiqués à l’agence d’urbanisme en charge du projet, afin d’être pris en compte ! Salle du Gymnase 7 place Sébastopol, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=bc09ec09-aa0f-4f14-be5f-f21155078c80 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

