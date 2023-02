“Nos corps, nos choix” Salle du Gymnase Lille Catégories d’Évènement: Lille

Marche militante suivie d'un évènement à la Salle du Gymnase.

https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=bc09ec09-aa0f-4f14-be5f-f21155078c80 Rendez-vous Place du Théâtre (Opéra) à 14H A l’occasion de la journée de lutte pour les droits des femmes, le collectif du 8 mars organise une manifestation suivie d’un évènement à la Salle du Gymnase de 16H à 22H animé par un collectif d’associations féministes avec un village associatif, des tables rondes, une exposition, et des concerts autour de la lutte pour les droits des femmes. Cette année, cette journée sera axée autour des droits reproductifs et sexuels et du droit à l’interruption volontaire de grossesse.

Cette rencontre sera animée par :

• Un village d’associations engagées pour les droits des femmes, l’égalité et la lutte contre les discriminations,

• 2 à 4 tables rondes (thèmes envisagés « contraception testiculaire thermique, dite masculine », « IVG », « santé des femmes et état de l’hôpital public », « des droits des personnes LGBTQIA+ »),

• Une exposition,

• Plusieurs concerts et représentations (Pollyanna, DJ Sabotage, Emeline Tout Court) pour animer une soirée festive en musique, avec une buvette Par le Collectif du 8 mars Cet événement vous est proposé dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

