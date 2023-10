Loto Salle du Gymnase Le Grand-Bourg, 11 novembre 2023, Le Grand-Bourg.

Le Grand-Bourg,Creuse

Ouverture des portes à 19h 00.

Nombreux lots à gagner !.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Salle du Gymnase

Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Doors open at 7.00 pm.

Lots of prizes to be won!

Apertura de puertas a las 19.00 h.

Muchos premios

Öffnung der Türen um 19.00 Uhr.

Zahlreiche Preise zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse