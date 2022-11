Don de sang Salle du Guémadeuc, 30 décembre 2022, Pléneuf-Val-André.

Don de sang Vendredi 30 décembre, 14h15 Salle du Guémadeuc

Faites un cadeau à la vie, en offrant un peu de votre sang ! Le geste que vous ferez en cette fin d’année, sera l’un des plus beaux cadeaux qu’un humain puisse faire à son semblable malade ou blessé.

Merci de répondre nombreux à cet appel en prenant rendez-vous sur le site web :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Salle du Guémadeuc à Pléneuf-Val-André, vendredi 30 décembre, de 14h15 à 18h45.

Porte parole des malades et de l’Établissement Français du Sang, l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Côte de Penthièvre tient à vous exprimer toute sa reconnaissance pour votre générosité et à vous souhaiter une très bonne année 2023 ; Qu’elle préserve votre santé et réponde à vos souhaits les plus chers pour votre plus grand bonheur et celui de vos familles.

