Gratuit

Vous aimez le métal ? Vous voulez découvrir de nouveaux groupes ? Vous avez envie de vous éclater ? Un concert gratuit avec buvette et restauration sur place.

Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentation

Après le succès de notre première édition cet été, en partenariat avec Les Fadas du Monde, l’association Groudoudou Events revient à Martigues pour vous régaler.

3 groupes vont se succéder: Digital Nova de Marseille, Blooming Discord de Marseille. et Th3ory de Toulon

Une soirée de folie, un concert gratuit avec buvette et restauration sur place. Venez vous déchainer avec nous !

TH3ORY

TH3ORY fait irruption sur les réseaux en 2019 avec son premier EP Prometheus et un concept intriguant : les membres posent tels des

hackers, vêtus de capuches et de masques. Qualifié par la presse de “Cyber Nu Metal”, ce groupe utilise l’univers

informatique et ses ressources pour forger son identité. Leur visuel travaillé et leur scénographie millimétrée en concert, sont soutenus par

deux chanteurs alternant refrains hurlés et ambiance dancefloor pour les fans d’énergie live. Les effets scéniques se succèdent (lumières

encodées, canon à CO2, tenues cyberpunk…) et les cinq membres entraînent le public dans leur show fédérateur. 2022, TH3ORY sort le cinq

titres Expect Us, qui place les sons Électro au centre de leur univers.

BLOOMING DISCORD

Blooming Discord est un groupe de metalcore aux influences hard rock/heavy metal, créé à Marseille en 2014.

Puisant ses inspirations parmi des groupes tant anciens que résolument modernes, Blooming Discord cherche à allier puissance et harmonies à travers un univers aux teintes visuelles et théâtrales burtoniennes.

DIGITAL NOVA

« Depuis la sortie de leur premier EP en 2010, Digital Nova propose une musique en constante évolution, à la frontière entre le rock et le métal, fruit du mélange des différentes expériences de chacun de ses membres.

En 2013, avec leur premier album « Alpha Omega », le groupe entame un virage avec l’arrivée d’un nouveau guitariste, apportant une nouvelle couleur aux compositions et des sons électroniques sur les nouveaux morceaux. Courant 2016, le groupe est signé sur le Label NFFP Reccords et sort son deuxième album « Orphelins » : une production de 11 titres qui alterne entre énergie, rage et émotions. Digital Nova a su ici se défaire des influences qui ont guidé les premières compositions pour tracer sa voie et créer sa propre identité. Mais leur meilleur terrain d’expression reste la scène, partagée entre autres avec les groupes AqME, Tagada Jones, Sidilarsen, No one is innocent, Babylon Pression ou Mass Hysteria. Grâce à une identité visuelle et une véritable passion scénique, chacune de leurs prestations ne manquera pas de vous surprendre. À découvrir d’urgence ! »



