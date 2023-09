Conférence : Mémoire de pêche en Loire-Atlantique Salle du Grand Bleu La turballe, 27 octobre 2023, La turballe.

Conférence : Mémoire de pêche en Loire-Atlantique Vendredi 27 octobre, 18h00 Salle du Grand Bleu Public

Conférence ayant pour thème : « Mémoire de pêche en Loire-Atlantique » animée par Catherine Vadon, Docteure en Océanographie biologique, maître de conférences au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris

Salle du Grand Bleu Port de la Turballe 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conference-memoire-de-peche-en-loire-atlantique-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T04:00:00+02:00

2023-10-27T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T04:00:00+02:00

CITOYENNETE CONFRENCONTRE