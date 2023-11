Conférence « Outiller nos enfants et nos adolescents à bien vivre leur vie affective, relationnelle et sexuelle » Salle du Gintou Naucelle, 23 novembre 2023, Naucelle.

Naucelle,Aveyron

Comment et pourquoi parler de ce sujet avec vos enfants tout au long de leur croissance ? Emilie Auriac, accompagnante en parentalité, vous conseille..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

Salle du Gintou

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



How and why should you discuss this subject with your children as they grow up? Emilie Auriac, parenting coach, advises you.

¿Cómo y por qué debes hablar de este tema con tus hijos cuando crezcan? Emilie Auriac, coach de padres, te aconseja.

Wie und warum sollten Sie mit Ihren Kindern während des gesamten Heranwachsens über dieses Thema sprechen? Emilie Auriac, Elternbegleiterin, berät Sie.

Mise à jour le 2023-11-03 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI