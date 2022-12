Après-midi jeux de société Salle du Gâtinais Lorris Catégorie d’évènement: Lorris

Après-midi jeux de société Salle du Gâtinais, 14 janvier 2023, Lorris. Après-midi jeux de société Samedi 14 janvier 2023, 13h00 Salle du Gâtinais Après-midi jeux de société Salle du Gâtinais Lorris Lorris Le Judo Club de Corbeilles organise une après-midi jeux de société le samedi 14 janvier 2023 de 14 h à 18 h à la salle du Gâtinais. Pensez à apporter vos jeux ! Ouvert à tous. Entrée libre (enfants -12 ans accompagnés d’un adulte). Boissons et gâteaux vendus au profit du club de judo. Entré libre. Ouvert à tous

