Concert harpe et chant – Musique de Bretagne Salle du Gâtinais, Bouray-sur-Juine (91), 18 novembre 2022, . Concert harpe et chant – Musique de Bretagne Vendredi 18 novembre, 20h30 Salle du Gâtinais, Bouray-sur-Juine (91)

Au chapeau

avec Kevin Le Pennec Salle du Gâtinais, Bouray-sur-Juine (91) Le Noyer Courteau Salle du Gâtinais, 91850 Bouray-sur-Juine, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39677 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Kevin Le Pennec nous invite dans le cadre des Automnales de la Harpe à le suivre le long des côtes de Bretagne et d’Irlande, louvoyant à travers les musiques traditionnelles qu’il affectionne depuis son enfance. Au travers de compositions, de textes, de chants populaires anciens revisités, airs traversant les âges et danses endiablées, Kevin vous propose de découvrir le répertoire de son album « À distance » aux arrangements colorés par les musiques d’aujourd’hui (Pop, Rock, World, Jazz, Blues …). Son jeu de harpe moderne et dynamique, sa voix claire et puissante viennent sceller son identité artistique. source : événement Concert harpe et chant – Musique de Bretagne publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T22:00:00+01:00

