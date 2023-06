Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Orléans Séance d’essai de Qi Gong Salle du Foyer Saint Vincent Orléans, 20 juin 2023, Orléans. Séance d’essai de Qi Gong Mardi 20 juin, 18h30 Salle du Foyer Saint Vincent Essai offert Découvrez le Qi Gong « gym énergétique de Santé » Nous vous proposons une séance gratuite Mardi 20/06 de 18h30 à 19h45

à ORLEANS, proximité du Théâtre

mouvements accessibles aux débutants. Voici quelques bienfaits d’une pratique régulière détente physique et mentale

renforcement et assouplissement du corps

amélioration de l’équilibre

détente et ouverture des articulations

amélioration de la respiration

entretien de la vitalité

développement de la concentration et de l’attention

lutte contre divers stress

action favorable sur le sommeil et la digestion

Véritable ART DE VIVRE, le Qi Gong prend en compte l'individu dans sa globalité, au niveau Corps/Esprit tout en le replaçant dans son environnement. Il propose un profond travail sur soi grâce à ses multiples facettes.

