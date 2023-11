Le Ch’Ti Zinc Salle du Foyer Saint-Sorlin-en-Valloire, 18 novembre 2023, Saint-Sorlin-en-Valloire.

Saint-Sorlin-en-Valloire,Drôme

L’estaminet présentent Le Ch’Ti Zinc éphémère : Animations jeux à partir de 15h puis buvette et repas Ch’Ti sur réservation avec théâtre d’improvisation à 21h..

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 23:00:00. EUR.

Salle du Foyer

Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



L’estaminet present Le Ch’Ti Zinc éphémère: games and entertainment from 3pm, then refreshments and a Ch’Ti meal on reservation with improv theater at 9pm.

L’estaminet presenta Le Ch’Ti Zinc éphémère: Juegos a partir de las 15:00 h, después refrescos y comida Ch’Ti previa reserva con teatro de improvisación a las 21:00 h.

L’estaminet präsentieren Le Ch’Ti Zinc éphémère: Spielanimationen ab 15 Uhr, dann Erfrischungsstände und Ch’Ti-Mahlzeiten auf Reservierung mit Improvisationstheater um 21 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche