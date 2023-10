Après-midi jeux de société Salle du Foyer Saint-Lon-les-Mines, 4 novembre 2023, Saint-Lon-les-Mines.

Saint-Lon-les-Mines,Landes

L’association Familles rurales vous donne rendez-vous le samedi 4 novembre à partir de 15h pour une après-midi jeux de société, animée par la ludothèque L’Amuse d’Orthe. Gratuit et ouvert à tous. Goûter offert aux enfants..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. EUR.

Salle du Foyer

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Familles rurales association invites you to join them on Saturday November 4 from 3pm for an afternoon of board games, hosted by the L’Amuse d’Orthe toy library. Free and open to all. Snack offered to children.

La asociación Familles rurales le invita a una tarde de juegos de mesa el sábado 4 de noviembre a partir de las 15.00 h, en la ludoteca L’Amuse d’Orthe. Gratuito y abierto a todos. Merienda para los niños.

Der Verein Familles rurales lädt Sie am Samstag, den 4. November ab 15 Uhr zu einem Nachmittag mit Gesellschaftsspielen ein, der von der Ludothek L’Amuse d’Orthe geleitet wird. Kostenlos und offen für alle. Die Kinder erhalten einen kostenlosen Imbiss.

