Trad’Zik : musiques du monde Salle du Foyer Saint-Gaudent Catégories d’Évènement: Saint-Gaudent

Vienne Trad’Zik : musiques du monde Salle du Foyer Saint-Gaudent, 18 novembre 2023, Saint-Gaudent. Saint-Gaudent,Vienne 7 musiciens en spectacle cabaret

Guitares

Accordéon

Mandoline

Percussions

Entrée 10€.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle du Foyer

Saint-Gaudent 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



7 musicians in a cabaret show

Guitars

Accordion

Mandolin

Percussion

Admission 10? 7 músicos en un espectáculo de cabaret

Guitarras

Acordeón

Mandolina

Percusión

Admisión 10? 7 Musiker in einer Kabarett-Show

Gitarren

Akkordeon

Mandoline

Perkussion

