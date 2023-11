Bal trad pour les nuls Salle du foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers, 25 novembre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Bal trad pour les nuls, prochain événement « hors les murs » coorganisé avec Les ami.e.s d’ La Conf à la salle du foyer rural de Saint-Pardoux-Soutiers, le 25 novembre, à 20h30.

A partir de 8€, sans réservation.

Infos : 06 63 10 25 44

Restauration sucrée, buvette: la FabriK.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle du foyer Rural place des tulipiers

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Bal trad pour les nuls, next « hors les murs » event co-organized with Les ami.e.s d’ La Conf at the Salle du Foyer Rural, Saint-Pardoux-Soutiers, November 25, 8:30pm.

From 8?, no reservation required.

Info: 06 63 10 25 44

Sweet food and refreshments: la FabriK

Bal trad pour les nuls, el próximo evento « hors les murs » coorganizado con Les ami.e.s d’ La Conf en la sala rural del foyer de Saint-Pardoux-Soutiers, el 25 de noviembre, a las 20.30 h.

A partir de 8?, no es necesario reservar.

Información: 06 63 10 25 44

Aperitivos y refrescos: la FabriK

Bal trad pour les nuls, die nächste Veranstaltung « hors les murs », die von Les ami.e.s d’ La Conf mitorganisiert wird, im Saal des Landhauses von Saint-Pardoux-Soutiers am 25. November um 20.30 Uhr.

Ab 8 ?, keine Reservierung erforderlich.

Infos: 06 63 10 25 44

Süßes Essen und Trinken: La FabriK

