Bal trad pour les nuls Salle du Foyer rural, Saint-Pardoux-Soutiers (79) Bal trad pour les nuls Salle du Foyer rural, Saint-Pardoux-Soutiers (79), 25 novembre 2023, . Bal trad pour les nuls Samedi 25 novembre, 20h30 Salle du Foyer rural, Saint-Pardoux-Soutiers (79) Samedi 25 Novombre à partir de 20h30 BAL TRAD POUR LES NULS… mais pas que ! Organisé par Les Ami-e-s de la Conf. en partenarait avec La FabriK. CHALINE avec Dominique Bourdin, Noé Guillard et Benjamin Dillerin. Tarif : C’est entre 8€ et tout ton compte en banque… C’est toi qui choisi ;). Tous les bénéfices seront reversés à la Conf 79 ! *** BUVETTE tenue par LA FABRIK (association Les Fabrigands) *** RESTAURATION SUCRÉE *** Informations au 06.63.10.25.44 source : événement Bal trad pour les nuls publié sur AgendaTrad Salle du Foyer rural, Saint-Pardoux-Soutiers (79) Place des Tulipiers

