Les vies de Léon Salle du Foyer rural Mouilleron-le-Captif, 28 novembre 2023, Mouilleron-le-Captif.

Les vies de Léon Mardi 28 novembre, 19h00 Salle du Foyer rural Tarif unique adultes 8 €, enfants 6 €

De 1929 à 1950, Léon doit fuir la Belgique pour échapper aux

persécutions faites aux Juifs. Nous embarquons avec lui et

vivons les étapes de son exil, baignés par les sons de différents

pays grâce à un dispositif d’écoute original. Le récit se déploie

dans une dimension épique tout en offrant aux détails et à

l’intime une place centrale. De l’archive à la fiction, de l’aventure

individuelle à l’histoire collective, ce spectacle est une expérience

sonore et théâtrale immersive qui développe l’imaginaire des plus

jeunes, et leur raconte, de manière sensible, le voyage de Léon.

Salle du Foyer rural Mouilleron-le-Captif Mouilleron-le-Captif 85000 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T19:50:00+01:00

Théâtre immersif

La Générale de production