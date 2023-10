stage de danses populaires trad et folk Salle Du Foyer Rural, Le Falgoux (15), 31 octobre 2023, .

stage de danses populaires trad et folk Mardi 31 octobre, 15h00 Salle Du Foyer Rural, Le Falgoux (15) stage de danse gratuit

Mardi 31 octobre au Falgoux, nous proposons une fête de la toussaint joyeuse et dansante, avec un accent tout particulier qui sera Breton. Nous vous invitons à partager une manifestation de résistance aux sirènes de la consommation, ce sera « HALLOBREIZ » point de déguisement aux couleurs de citrouilles et autres personnages grotesques. Il est urgent de résister à l’invasion de cette pseudo culture Anglo saxonne, qui n’est qu’un prétexte mercantile, une incitation à la consommation, une de plus. !!!!!

Nous proposons un partage festif, un échange culturel, par la découverte des pratiques de danses populaires, des musiques bretonnes, mais aussi d’autres régions de France et de Navarre.

Organisation : L’après midi de 15h à 18h sera consacré aux initiations des danses pratiquées le soir au bal / festnoz, 19h repas Breton : galettes, crêpes . 20 h 30 bal festnoz .

La danse, la musique sont des vecteurs privilégiés ludiques et conviviaux des échanges culturels de proximité, la transmission de pratiques sociales est indispensable au mieux vivre en société, et au bien-être collectif.

Cette expression corporelle la plus ancienne de nos civilisations, participe au bien-être physique et mental, les dernières recherches en sciences sociales et neuro sciences prouvent que ce sont les pratiques de danses populaires pratiquées dans certaines conditions, qui stimulent le plus de zones du cerveau. Venez stimuler vos neurones en préservant leur vieillissement.

Pas de tenue spécifique venez comme vous vous sentez bien. (Marinière recommandée….)

Animation danses : lucien

Lieu foyer rural grande salle du 1er étage 15380 le Falgoux

Pour reprendre l’orthographe de halloween : hallo breizh

