concert En passant l'hiver
Dimanche 30 avril, 18h00
Salle Du Foyer Rural, Le Falgoux (15)
au chapeau

Pendant la semaine des Rameaux et de Pâques
Des groupes de chanteurs traversent la campagne endormie
Ils vont de village en village de maison en maison
Frappant à chaque porte
En chantant sur des airs du pays aux parole de religion
LES REVEILLEZ

Ainsi se fait la quête des oeufs
Comme le veut la tradition
Depuis les temps

