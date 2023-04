Ma santé aujourd’hui et demain ? Salle du foyer rural – Lacroix-Falgarde Lacroix-Falgarde Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Lacroix-Falgarde

Ma santé aujourd’hui et demain ? Salle du foyer rural – Lacroix-Falgarde, 18 avril 2023, Lacroix-Falgarde. Ma santé aujourd’hui et demain ? Mardi 18 avril, 18h30 Salle du foyer rural – Lacroix-Falgarde Entrée libre, ouvert à tous, habitants, associations, entreprises, élus locaux, pot de convivialité offert Participez au projet de santé de votre territoire !

Mardi 18 avril à 18h30 – atelier participatif

Foyer rural (place de la mairie) Le Sicoval co-organise en partenariat avec Lacroix-Falgarde, un atelier participatif afin de recueillir vos besoins et vos attentes en santé. INSCRIPTION (souhaitée) : participation@sicoval.fr ou par téléphone en laissant un message au 07.62.41.45.94 Les habitants et les acteurs du territoire sont également invités à participer et donner leur avis jusqu’au 31 mai 2023 via une enquête en ligne cliquez ICI En savoir plus sur le projet : https://www.sicoval.fr/mon-agglo/laction/nos-grands-projets/projet-territorial-de-sante/ Salle du foyer rural – Lacroix-Falgarde Mairie, avenue des Pyrénées, 31120 Lacroix-Falgarde Lacroix-Falgarde 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « participation@sicoval.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.62.41.45.94 »}] [{« link »: « mailto:participation@sicoval.fr »}, {« link »: « https://framaforms.org/ma-sante-aujourdhuiet-demain-participez-au-projet-de-sante-de-votre-territoire-1677232148 »}, {« link »: « https://www.sicoval.fr/mon-agglo/laction/nos-grands-projets/projet-territorial-de-sante/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T18:30:00+02:00 – 2023-04-18T20:30:00+02:00

2023-04-18T18:30:00+02:00 – 2023-04-18T20:30:00+02:00 santé débats Contrat Local de Santé – Direction communication du Sicoval (2023)

