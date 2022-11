bal du dimanche après-midi Salle du Foyer Rural, Cortambert (71)

bal du dimanche après-midi Salle du Foyer Rural, Cortambert (71), 12 mars 2023, . bal du dimanche après-midi Dimanche 12 mars 2023, 14h30 Salle du Foyer Rural, Cortambert (71)

libre, au chapeau

organisé par Foyer rural de Cortambert Salle du Foyer Rural, Cortambert (71) 11, D117 Salle du Foyer Rural, 71250 Cortambert, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39858 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] À partir de 14h30, bal gratuit au Foyer Rural de Cortambert (7 km de Cluny) animé par les musiciens amateurs ou professionnels avec des morceaux tirés du répertoire traditionnel. Une préparation est possible à partir de 10h30 pour les musiciens qui le souhaitent, repas tiré du sac à midi. Tout musicien est bienvenu que ce soit le matin ou l’après-midi. Crêpes et buvette lors du bal de l’après-midi. Renseignements : 03 85 50 01 94 / 06 52 61 54 05 source : événement bal du dimanche après-midi publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T14:30:00+01:00

2023-03-12T18:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle du Foyer Rural, Cortambert (71) Adresse 11, D117 Salle du Foyer Rural, 71250 Cortambert, France Age maximum 110 lieuville Salle du Foyer Rural, Cortambert (71)

Salle du Foyer Rural, Cortambert (71) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//