10 €

organisé par Foyer rural de Cortambert Salle du Foyer Rural, Cortambert (71) 11, D117 Salle du Foyer Rural, 71250 Cortambert, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39862 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] KAZ KAN ZIE : ce duo insolite est le doux fruit d’une rencontre hasardeuse entre le noctambule notoire, Aymerick Tron Alvarez, et le touche-à-tout multi bizarroïde, Jérémie Bonamant Teboul. Quelle étrange association entre un accordéo-guitariste et, respirez un bon coup… un accordidgeridoo-guimbardo-shrutibox-man ! (on vous avait prévenu.e., et… oui, il existe !). Energique, dynamique, voluptueuse, entêtante parfois, la musique de ces deux oiseaux-là vous cheville la danse au corps… Le charme opère, les pieds trépignent, les corps se déhanchent, se rapprochent, les têtes tournent, tournent jusqu’au lever du jour. source : événement bal trad publié sur AgendaTrad

